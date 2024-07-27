Belediyelere darbe girişimi

Saray yönetiminin belediyeleri çalışamaz hale getirme hamlesine tepkiler çığ gibi büyüyor. CHP Lideri Özel kararı ‘darbe girişimi’ olarak nitelerken DEM Partili belediyeler borçların kayyumlardan kaldığını vurguladı.

Politika Servisi

İktidarın belediyelere çökme hamlesine tepkiler sürüyor. Erdoğan’ın “belediyelerin SGK borçlarını tahsil edeceğiz” çıkışının ardından CHP’li ve DEM Partili belediyeler, borçların çok büyük çoğunluğunun AKP ya da kayyum yönetimlerinden kaldığını duyurdu. CHP Lideri Özgür Özel, iktidarın belediyelere darbe girişiminde bulunduğunu vurgularken Dem Partili Van ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyeleri kayyumlardan kalan borçları açıkladı.

Partisinin Bursa İl Başkanlığı’nda konuşan CHP lideri Özel, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, Erdoğan’ın açıklamalarından sonra belediyelere borç bildirimleri göndermesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Söz konusu durumu ‘darbe girişimi’ olarak değerlendiren Özel, "Parayı AK Partili harcamış bize ödetmek istiyorlar" dedi. Özel, yapılacak ilk seçimlerde Türkiye’de iktidarın değişeceğine inandığını belirtti.

AKP’den devraldıkları Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin toplam 30 milyar TL borcu olduğunu aktaran Özel, "Türkiye’nin en borçlu belediyeleri AKP’den CHP’ye geçen belediyeler" dedi. Bize enkaz devrettiler, başkanlarımız her şeye rağmen inanılmaz bir gayretle çalışıyorlar. Elimizi kolumuzu bağlamaya çalışan bir iktidar var ama başaramayacaklar" diye konuştu.

ASLA MAĞDUR ETMEYİZ

Erdoğan’ın talimatıyla CHP’li belediyelere mali darbe girişiminde bulunulduğunu söyleyen Özel, "Türkiye’nin en büyük dayanışmasını örgütleriz ama yine de vatandaşı mağdur etmeyiz. Siz, bizi çok hafife alıyorsunuz. Üzerimize gelirseniz en yaratıcı formüllerle, en cesur kararları alırız. Tarih önünde bir kez daha mahcup olursunuz" ifadelerini kullandı. Geçmişte tahsil edilmeyen SGK ve vergi alacaklarının hepsini birden tahsilata koymanın milletin seçtiklerine meydan okuma anlamı taşıdığını kaydeden Özel, "O yüzden milletimizi, Cumhurbaşkanı talimatıyla, Cumhuriyet Halk Partili belediyelere karşı girişilen mali darbe girişimine karşı müteyakkız olmaya, dikkatli olmaya, ne yapıldığını görüp zihne yazmaya davet ediyorum.

DEM Partili Diyarbakır ve Van Büyükşehir Belediyeleri’nden yapılan açıklamalarda, “Kayyumların biriktirdiği borçları ödüyoruz” denildi. Meclise sunulan araştırma önergesinde DEM Partili altı il ve 15 ilçe belediyesinde, kayyum yönetimlerinin DEM Parti’ye bıraktığı toplam borcun 24 milyar 727 milyon 168 bin 932 TL olduğu belirtildi. DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, kayyumların bıraktığı borçların araştırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sundukları araştırma önergesinde, kayyum yönetimlerden kazanılan belediyelerde kayyumlardan kalan borçların çoğunun krediler, kayyumlar tarafından yapılan kişisel harcamalar, icra ve SGK borçlarından oluştuğunu dile getirdi. Altı il, 15 ilçede kayyum yönetimlerinin DEM Parti’ye bıraktığı toplam borcun 24 milyar 727 milyon 168 bin 932 TL olduğunu belirtildi.

31 Mart Yerel Seçimleri’nde DEM Parti’nin kazandığı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin SGK’ya borcu olmadığı belirtildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun, 31 Mart Yerel Seçimleri’yle sona eren sekiz yıllık kayyum sürecinin Büyükşehir Belediyesi’ne devrettiği borcun 3 milyar 345 milyon TL olduğunu açıkladı. Belediye yetkilileriyse, SGK’ya borçlarının olmadığını belirterek, kayyumların geride bıraktığı borçları ödemeye çalıştıklarını söyledi.

YÜZDE 80’İ KESİLİYOR

Kayyum yönetimlerinin en fazla borç bıraktığı illerden biri olduğu kayda geçen Van Büyükşehir Belediyesi’nin ise gelirinin yüzde 80’inin kesintiye uğradığı belirlendi. 156 milyon TL’si SGK’ya olmak üzere 8 milyar 800 milyon TL’lik borç için 31 Mart yerel seçimler öncesinde yapılandırmalar yapıldığından şu ana dek herhangi bir kurumdan gelen borç ödeme tebligatını olmadığını belirten yetkililer şöyle konuştu: “İller Bankası’ndan gelen paylardan yüzde 40 zaten kesiliyor. Geriye kalan yaklaşık yüzde 40 daha bankalara verilen talimat üzere kesiliyor. Yani toplamda sadece İller Bankası paylarından yüzde 80 civarında kesinti oluyor.”

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BAKAN IŞIKHAN’A YALANLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borcu ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Gazeteci İsmail Saymaz’ın aktardığına göre İBB’den yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin vergi ve SGK borcunun bulunmadığı belirtildi. İBB’ye ait şirketlerin SGK borcunun 2.4 milyar TL olduğu belirtilen açıklamada, bunun 72.7 milyon dolara denk geldiği aktarıldı. "2019’da devraldığımız SGK borcumuz 361 milyon TL, yani 63.3 milyon dolardı" denilen açıklamada, "Personel 20 bin artmış olmasına rağmen gecikmiş borcumuz yalnızca 9 milyon dolar arttı" bilgisi paylaşıldı.