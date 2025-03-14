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Belediyelere DHKP-C operasyonu: Gözaltındaki 34 kişi adliyede

İstanbul'da düzenlenen DHKP-C operasyonunda gözaltına alınan ve Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyelerinin eski çalışanlarının da aralarında bulunduğu 34 kişi adliyeye sevk edildi.

Güncel
  • 14.03.2025 08:10
  • Giriş: 14.03.2025 08:10
  • Güncelleme: 14.03.2025 08:39
Kaynak: AA
Belediyelere DHKP-C operasyonu: Gözaltındaki 34 kişi adliyede
Fotoğraf: AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca CHP'li Sarıyer ve Şişli belediyelerine “DHKP-C’ye 2014-2016 yılları arasında ihaleler üzerinden finansman sağladıkları” iddiasıyla gözaltına alınan 34 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından aralarında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de bulunduğu 34 zanlı Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

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