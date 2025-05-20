'Belediyelere kaymakam yerine vali atanacak' iddiasına İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

'Belediyelere kaymakam yerine vali atanacak' iddiasına İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Bazı sosyal medya hesaplarında başta İstanbul olmak üzere 30 Büyükşehir ilçesine kaymakam yerine vali atanacağı 'İçişleri Bakanlığı'nın bu konuda sessiz sedasız' çalıştığı iddiaları yer almaktadır. Söz konusu iddialar hayal ürünüdür. Bakanlığımızın bu konuda 'sessiz ya da sesli' herhangi bir çalışması yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."