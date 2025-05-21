"Belediyelere kaymakam yerine vali atanacak" iddiasına İçişleri'nden yalanlama

İçişleri Bakanlığı, "belediyelere kayyum yerine vali atacak" iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında başta İstanbul olmak üzere 30 Büyükşehir ilçesine kaymakam yerine vali atanacağı, 'İçişleri Bakanlığı’nın bu konuda sessiz sedasız' çalıştığı iddiaları yer almaktadır" denildi.

İddiaların yalanlandığı açıklamada, "Söz konusu iddialar hayal ürünüdür. Bakanlığımızın bu konuda “sessiz ya da sesli” herhangi bir çalışması yoktur" ifadeleri kullanıldı.