Belediyelere kişiye göre hukuk işletildi: Gökçek’in yolsuzluk dosyaları tozlandı

TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, “Yolsuzluk” gerekçesiyle tutuklanmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne de konser soruşturması başlatıldı.

Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından düzenlenen ve incelemeye alınan 130 konserden 33'ü hakkında kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmesine karar verdi. Soruşturma izninin dokuz belediye çalışanını kapsadığı öğrenilirken ABB, “Bu etkinlikler, Sayıştay’ın rutin denetimlerinde ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan teftişlerde detaylıca incelenmiş, herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamıştır. Çalışanlarımız, hukuki haklarını kullanarak Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itirazda bulunacaklardır” açıklaması yaptı.

CHP’li belediyelere ve belediye başkanları ile çalışanlarına yönelik yargı baskısı giderek artarken AKP dönemine ait yolsuzluk iddiaları görmezden gelindi. ABB başkanlığından istifa ettirilen Melih Gökçek’e yönelik yapılan suç duyuruları karşısındaki eylemsizlik, “Hukuk, kişiye göre eğilip bükülüyor” iddialarının haklılığını ortaya koydu.

İSRAF VE TALANIN SEMBOLÜ

ABB başkanlığı boyunca gerçekleştirdiği uygulamalar ile “İsraf ve talanın sembolü” haline geldiği savunulan Melih Gökçek döneminde belediye iştirakleri çok sayıda tartışmalı uygulamayla anıldı. Mansur Yavaş idaresindeki ABB yönetiminin Gökçek dönemine yönelik hazırladığı suç duyuruları dosyaları, usulsüzlüğün boyutunu gözler önüne serdi.

DEĞERİNİN ALTINDA SATIŞ

ABB’nin iki iştiraki üzerinden yapılan ve usulsüz olduğu gerekçesiyle suç duyurularına konu olan Gökçek dönemine ait işlemler, şöyle sıralandı: Melih Gökçek'in 2012 yılında 9 milyona özelleştirdiği BEL-YA şirketinin değerinin 26,7 milyon lira olduğu açığa çıktı. Özelleştirmenin öncesinde bağımsız bir denetim kuruluşuna, “BELYA A.Ş. Değerleme Raporu” hazırlatıldı. Raporu inceleyen Teftiş Kurulu’nun görevlendirdiği bilirkişi, değerleme raporunun teknik açıdan birçok eksik ve hata içerdiğini, “Hangi veriye dayandığı belli olmayan” rakamlarla dolu olduğunu ifade etti. Özelleştirme ihalesinin, “Dayanaksız ve teknik anlamda yetersiz” bu rapora dayanılarak gerçekleştirildiği bildirildi. Piyasa değerleri ve mevcut şirket belgeleri doğrultusunda hazırlanan rapora göre, 9 milyon TL’ye satılan BELYA A.Ş’nin asıl değerinin yaklaşık 26,7 milyon TL olduğu belirlendi.

SUYU ÇIKAN USULSÜZLÜK

ABB kaynaklarından edinilen bilgiye göre, AFM isimli şirketin düşük ücretle aldığı çoğu atıl, kullanılamaz, virane durumda olan fabrikaların sermaye artırımı yapılarak ve fahiş fiyatlarla Seğmen Su adına Belka A.Ş’ye satıldığı tespit edildi. Satın alınan bazı fabrikaların içinin boş olduğu, hedef çizimlerinin yapılıp atış poligonu gibi kullanıldığı, bazılarında ise atıl ve kullanılamaz halde makineler bulunduğu öğrenildi. Belediyenin bu ve benzeri alımlar ile yaklaşık 48 milyon TL zarara uğratıldığı belirtildi.