‘Belediyelere seçimden önce AKP para akıttı’

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediyesi tarafından düzenlenen, “Şişli Çalışıyor, İstanbul Güçleniyor” programında konuştu. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "belediyeleri silkeleme" ifadesine dikkat çeken İmamoğlu, "İnsan hangi yetkiyle bunu söyleyebilir diye düşünüyorum. Millete ait olan kurumların yönetimiyle ilgili kişisel, bireysel bir hareketle, bir cezalandırma yöntemiyle insan konuşur mu?" dedi.

BAKAN IŞIKHAN'A YANIT

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarına yanıt veren İmamoğlu, "’Silkele’ dediği bakanın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın bugün büyük mucizevi açıklamasını okudum mesela gelirken. SGK borçlarını kaynağından kesecekmiş belediyelerin! Aferin! Madalya aldı şimdi! Bir bakan daha madalya aldı! Ne büyük iş başardı değil mi? Kendisini ispat etti! Kime? Millete değil, bir kişiye" diye konuştu.

"AFİŞE EDECEĞİZ"

"Kaynağından kesecekmiş! Kimin kaynağı? Milletin kaynağı. Kimin parasını keseceksin? Belediyelerin. Hangi belediyelerin? Özellikle CHP'li belediyelerin!" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Seçimden önce, kendi AKP’li belediyelerine para yollayarak, 1 milyar liranın üzerinde, seçim kampanyaları için Cumhurbaşkanlığının örtülü ödeneğinden para yolladılar. Bağış yani, geri ödenmiyor bakın. O SGK borçları, o belediyelerde o zaman gene vardı. Tek dertleri ne? İşte onun için onlar, kullandıkları ve yönettikleri kaynağın, kendi kişisel kaynağı olduğunu düşünüyor. SGK borcuyla ilgili de onun için kalkıyor basiretsiz bir bakan, böyle bir açıklama yapıyor. Kaynağından kesecek! Büyük iş! Pervasız her davranışınızı millete afişe edeceğiz."