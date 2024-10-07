Belediyelere temizlik izni verilmeli

Haber Merkezi

Öğrenci Veli Derneği (Veli-der) okullarda devam eden temizlik problemine ilişkin açıklama yaptı. Yazılı açıklamada derneğin yıllardır eğitime ayrılan bütçenin yetersiz olduğunu söylediği hatırlatıldı.

Açıklamada “MEB çocuklarımızın laik, bilimsel ve kamusal eğitiminden nasıl sorumluysa; onların sağlıklı, temiz bir ortamda eğitim görmelerini sağlamaktan da sorumludur. Bunun için tüm okullara yeteri kadar kadrolu, güvenceli temizlik elemanı alınmasını talep ediyoruz. Belediyelerin okullardaki hijyen sorununun giderilmesi için destek olmasına izin verilmelidir” denildi.