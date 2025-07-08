Belediyelere yönelik operasyon ve tutuklamalara Didim'de tepki

Tüm Emeklilerin Sendikası Didim Şubesi'nin çağrısı ile Didim'de Emek ve Demokrasi Güçleri'nin düzenlediği basın açıklaması yapıldı.

"Gözaltılar, tutuklamalar ve baskılar artarak devam ediyor. Bu baskılara, gözaltılara karşı susmayacağız, tek adam rejimini değiştireceğiz " denilen basın açıklamasında konuşan Tüm Emeklilerin Sendikası Didim Şube Başkanı Erdem Özden şunları ifade etti:

"Hukuksuzluğa ve faşizme karşı , adaleti, hukuku ve demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz. Sarayın son hamleleri de karşılık bulamayacak" dedi. Sol Parti İlçe Başkanı Recai Karabuğday'da yaptığı konuşmada, " ülke şu anda tamamen yoksulluğun, açlığın yaşandığı bir durumda iken halen seçilmiş belediye başkanlarının gözaltına alınması, tutuklanması çaresizliğin tezahürüdür. Buna boyun eğmeyeceğiz. Sokakta birleşik devrimci bir mücadele ile bu iktidardan kurtulacağız. Sol Parti olarak mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.