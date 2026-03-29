Belediyelere yönelik soruşturmalar: İçişleri Bakanı Çiftçi'den Mansur Yavaş açıklaması

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Basın Federasyonunda (TÜBAF) "Anadolu Sohbetleri" kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Belediyelere yönelik soruşturmalar hakkında konuşan Bakan Çiftçi, 31 Mart 2024 tarihindeki yerel seçimlerden sonra İçişleri Bakanlığı'nın ilgili birimlerince ihbar, şikayet ve özel teftişler kapsamında 3 bin 224 inceleme yürütüldüğünü belirtti.

Çiftçi, "Bunların 1298'i hakkında soruşturma izni verilmiştir. Bunlardan 591'i AK Parti'li belediyeler. CHP'li 321, MHP'li 102, İYİ Parti'li 6, DEM'li 18 ve diğer partilerden 260 belediyeye yönelik soruşturma izni verilmiştir. Bu veriye göre, en fazla soruşturma izni verilen belediyeler AK Parti'li belediyelerdir. Yaklaşık yüzde 46'sına tekabül etmektedir" dedi.

MANSUR YAVAŞ AÇIKLAMASI

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) yönelik soruşturmalarla ilgili soru üzerine de Çiftçi, Belediye Başkanı Mansur Yavaş dönemine ilişkin 2019'dan bu yana çeşitli iddia ve konularda toplam 49 araştırma veya ön inceleme onayının verildiğini bildirdi.

Mülkiye müfettişlerince yapılan araştırma veya ön incelemeler neticesinde, Teftiş Kurulunca 22 ön inceleme raporunun düzenlendiğini aktaran Çiftçi, şunları söyledi:

"Bu ön inceleme raporlarında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında 31 konuda, 6 'soruşturma izni verilmesi'ne karar verilmiştir. 31 konu, 6 başlık içinde toplanmıştır. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı hakkındaki 6 soruşturma izninin 2'sini Danıştay bozmuştur. Ayrıca doğrudan Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bilgisi, imzası ve onayı olmadığı tespiti yapılan alt düzey kişileri ilgilendiren konularla ilgili de 25 'soruşturma izni verilmemesi' kararı alınmıştır. İlgili diğer belediye görevlileri hakkında ise kısmen 'soruşturma izni verilmesine' karar verilmiştir. Herhangi bir suç unsuruna rastlanmayan konularda 18 araştırma raporu düzenlenmiştir.

Genel hükümlere göre soruşturma yapılması için 12 tevdi raporu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilmiştir. Mali mevzuata göre işlem yapılması için 1 tevdi raporu Hazine ve Maliye Bakanlığına, oluşan kamu zararının tahsili için 1 tazmin raporu Ankara Büyükşehir Belediyesine gönderilmiştir. Mülkiye Müfettişlerince yürütülen 12 araştırma veya ön incelemeyle ilgili süreç devam etmektedir. Rutin kış teftişleri kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarında genel teftiş devam etmektedir."