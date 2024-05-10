Belediyeleri hedef alan ‘gazeteci’ para almış

Haber Merkezi

Van’da DEM Partili belediye eşbaşkanları ile yeni belediye yönetimlerini "terör" başlıklı haberlerle hedef gösteren Ziya Türk’ün, kayyumlar döneminde sadece 4 belediyeden 3 milyon TL’yi aşkın bir gelir elde ettiği ortaya çıktı.

Van’da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) bütün belediyeleri kazanmasının ardından, kayyumların belediye kasasından milyonlarca TL akıttığı bazı yerel sitelerde karalama kampanyası başlatıldı.

MA’nın haberine göre, kentte gazetecilik yaptığını iddia eden Ziya Türk, bu kişilerin başında geliyor. Türk, kurduğu Van Postası adlı internet sitesi üzerinden sık sık eşbaşkanları hedef alarak, ağır ithamlarda bulunuyor.