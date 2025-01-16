Belediyeleri kuşatma hamlesi

Haber Merkezi

Şirketlere kayyum atanmasına yönelik düzenleme yeniden torba yasaya eklendi. Muhalefet partilerinin Meclis grupları, düzenlemenin, belediye şirketlerini de kapsayacak şekilde düzenleneceği kaygısı taşıyor.

Belediye şirketlerine kayyum atamayı kolaylaştıracak yöntemler arandığı, bunun için bir yasa teklifi hazırlığı yapıldığı uzun süredir gündemde. Meclis’e gelen tekliflerin satır aralarında bunu sağlayacak hükümler olup olmadığı merak konusu. Şirketlere kayyum atanmasına yönelik düzenleme yeniden torba yasaya eklendi.

Düzenlemeye göre TMSF, suç geliri tespit edilen veya terörle bağlantılı şirketlere kayyum olarak atanabilecek. Bu şirketlerin tasfiye işlemlerinde azınlık hissedarlarının rızası aranmayacak. Muhalefet partilerinin Meclis grupları, söz konusu düzenlemenin, ilgisi yokmuş gibi görünse de belediye şirketlerini de kapsayacak şekilde düzenleneceği kaygısı taşıyor. Bu gerçekleşirse belediyeye çökme hamlesinin bir parçası da şirketler üzerinden gerçekleşecek.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) şirketlere kayyum olarak atanmasına ilişkin düzenleme yeniden torba yasaya eklendi. Söz konusu düzenleme, muhalefet partilerinin Anayasa’ya aykırılık ve ticari faaliyetler üzerinde risk oluşturduğu eleştirileri nedeniyle 9. Yargı Paketi’nden çıkartılmıştı. Ekonomi Gazetesi'nin haberine göre kayyum düzenlemesi, AKP’nin geçen hafta Meclis'e sunduğu torba yasa teklifinde yer aldı.

Düzenleme kapsamında TMSF, suç gelirini aklayan veya terör ile iltisaklı şirketlere 5 yıl süreyle kayyum olarak atanabilecek. Kayyum atanan şirketlerin genel kurul yetkileri, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın TMSF tarafından kullanılacak.