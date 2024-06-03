‘Belediyelerimize iş yaptırtmayacaklar’

Haber Merkezi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) belediye eş başkanları, Diyarbakır’da toplandı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kültür ve Kongre Merkezi’ndeki toplantıda partinin Demokratik Yerel Yönetimler Kurulundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki açıklama yaptı.

Burada konuşan Tiryaki, DEM Parti Belediyelerinin gereksiz harcamaları kıstığını, hizmeti en düşük maliyetle yapmaya çalıştığını ancak iktidarın açıkladığı ‘‘tasarruf tedbirleri’’ paketi gerekçe gösterilerek belediyelerin çalıştırılamaz hale getirilmeye çalışıldığını söyledi. Kayyumların halkın sadece iradesini değil aynı zamanda halkın kaynaklarını çaldığını dile getiren Tiryaki, ‘‘Belediyelerimiz talan edilmiş durumda, belediyelerimiz iş yapamasın, belediye ile halk karşı karşıya gelsin diye seçimden kısa süre önce binlerce kişinin işe alındığını gördük.’’ İfadelerine yer verdi.

Tiryaki, konuşmasını şöyle sürdürdü: ‘‘Bu siyasi iktidar engel olmazsa metro ve raylı sistemlerden şehirlerimizin alt yapısının yenilenmesine kadar, temiz su sorununun çözülmesinden planlı kentler kurulmasına ve yerinde dönüşüme kadar her il, ilçe ve beldemizin sorunlarını çözebiliriz. Belediye eş başkanlarımız harıl harıl çalışıyor, uzun vadeli krediler ve hibeler bulmaya çalışıyor. Her sorunumuzu çözebiliriz, kaynak bulabiliriz yeter ki siyasi iktidar engel olmasın. Projelerimizi hayata geçirmemize engel olmasın.’’

SORUMLULUK ALIN

Tiryaki aynı zamanda iktidara kayyumların yaptığı borçların sorumluluğunu alması çağrısı yaptı. Tiryaki; ‘‘Kısa süre önce iktidar tasarruf tedbirleri paketini açıkladı. Elbette kamuda tasarrufu destekliyoruz. Mesele şu ki tasarruf tedbirleri kararları yerel yönetimlerin mevcut durumları göz önünde bulundurulmadan alınmış kararlardır. Eğer bu kararlar hayata geçirilirse belediyelerimizin hiçbirine hiçbir iş yaptırılmayacak.’’ dedi.

İHTİYAÇLARI ALAMIYORUZ

İktidarın açıkladığı tasarruf tedbirleri paketinde yer alan "kamu kurumları 3 yıl boyunca hizmet binasını satın alamayacak, kiralayamayacak, hizmet binası yapamayacak, bunun için arsa bile satın alamayacak" kararına işaret eden Tiryaki; ‘‘Bu karar gerekçe gösterilerek belediyelerimizin yapmak istediği hiçbir inşaata izin vermiyor siyasi iktidar. Projelerimizi hazırlıyoruz, bakanlığa gönderiyoruz, tasarruf tedbirleri gerekçe gösterilerek bunlara izin verilmiyor. ‘3 yıl boyunca hiçbir araç satın alınamayacak’ deniliyor. Bu araçlar için genel tedbirler kullanılmış ki belediyelerimizin acil gereksinimi olan araçlar da bu karar uyarınca satın alınamayacaklar’’ dedi.

Tiryaki her türlü tasarruf tedbirinin hayata geçirilmesine gereken desteği vereceklerini, ancak belediyelerin çalışmalarının engellenmesini kabul etmeyeceklerini belirterek, ‘‘En kısa sürede bakanlıklarla, belediyelerin çalışmalarını engelleyici bu kararların geri alınması için görüşeceğiz. Bu sorunların çözülmesi için çabalayacağız’’ şeklinde konuştu.