Belediyelerin borç rekoru AKP’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Aralık 2024 tarihli kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, belediye borçlarını bir kez daha gündeme getirdi. İktidar, SGK borçları üzerinden CHP’li belediyelere yüklenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a borçların tahsili için talimat verdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, SGK borçlarına yönelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a, “Sayın Bakan kendilerini çok daha kararlı şekilde silkelemende fayda var” diye seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerinin ardından CHP, belediyelerin SGK borçlarının büyük bölümünün AKP döneminden devreden borçlardan oluştuğunu açıkladı. İktidarın, 31 Mart 2024 tarihindeki seçimlerde ortaya çıkan tablo nedeniyle seçmeni cezalandırdığını savunan CHP’liler, SGK alacakları içinde belediye borçlarının çok küçük bir yer tuttuğunu kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, “Hazine Alacak Stoku” verileri ise belediyelerin Hazine’ye olan borçlarının önemli bir bölümünün AKP’li belediyelere ait olduğunu ortaya koydu. Verilere göre, belediye ve bağlı kuruluşlardan oluşan toplam 28 yerel idarenin Hazine borcu, 20 Kasım 2024 tarihi itibarıyla 10 milyar 538 milyon 437 bin TL ile ifade edildi.

ETKİLERİ KÜÇÜK, BORÇLARI BÜYÜK

Toplam 10,5 milyar TL’lik Hazine borcunun 6 milyar TL’si CHP ya da DEM Parti idaresindeki 20 belediye arasında bölüşüldü. Nüfusu itibarıyla Türkiye’nin en kalabalık kentlerinden olan Ankara, Adana ve Mersin gibi kentlerin belediyelerini de kapsayan 20 idarenin 6 milyar TL’lik borcu düşüldüğünde kalan 4 milyar 504 milyon 868 bin TL’nin yalnızca sekiz belediyeye ait olması dikkati çekti. Toplam 4,5 milyar TL’lik borcu üstlenen sekiz belediyenin yedisinin AKP, birinin ise ittifak ortağı Büyük Birlik Partisi’ne ait olduğu öğrenildi.

AKP idaresindeki belediyelerin Hazine borçları, 20 Kasım itibarıyla mali kayıtlara şöyle yansıdı:

• Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: 1 milyar 913 milyon 689 bin TL

• Samsun Büyükşehir Belediyesi: 1 milyar 155 milyon 918 bin TL

• Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi: 502 milyon 999 bin TL

• Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi: 301 milyon 398 bin TL

• Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi: 224 milyon 589 bin TL

• Gaziantep Büyükşehir Belediyesi: 27 milyon 667 bin TL