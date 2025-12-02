Belediyelerin sorunları çalıştayda ele alındı

Haber Merkezi

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen Dinamik Nüfus ve Belediye Bütçeleri: Hizmet Yükü-Kaynak Dengesizliği ve Adil Finansman Modelleri Arayışı Çalıştayı TBB ana hizmet binasında gerçekleştirildi.

Adil, sürdürülebilir ve dinamik nüfusu esas alan yeni finansman modeli önerilerinin geliştirilmesi için ortak bir platform oluşturmayı hedefleyen çalıştay, TBB Genel Sekreteri Suat Yıldız’ın açılış konuşmasıyla başladı.

Çalıştayda sadece teknik bir finansman meselesinin değil, Türkiye’nin tüm şehirlerinde gündelik hayatı etkileyen çok katmanlı bir sorunun ele alınacağını belirten Yıldız, kentlerin gerçek nüfusunun resmi nüfusu çok aştığını ifade etti.

Farklı şehirlerden örnekler veren Yıldız, Bodrum’da yaz aylarında nüfusun 5-6 katına çıktığını, İzmit’te gece 370 bin olan nüfusun gündüz 1 milyona ulaştığını, Anamur’da tarım sezonunda geçici nüfusun bir ayda yüzde 40 arttığını, İstanbul’un bazı ilçelerinde ise gündüz nüfusunun gece nüfusunun 10 katına çıkabildiğini hatırlattı.