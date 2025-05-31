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Belediyenin çöp kamyonu devrildi; 1 ölü, 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 31.05.2025 13:54
  • Giriş: 31.05.2025 13:54
  • Güncelleme: 31.05.2025 13:54
Kaynak: DHA
Belediyenin çöp kamyonu devrildi; 1 ölü, 1 yaralı

Hasan OLUM/NALLIHAN (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde belediyenin çöp kamyonunun devrilmesi sonucu 1 temizlik işçisi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Ankara-İstanbul kara yolu Sobran Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Nallıhan Belediyesi'ne ait çöp kamyonu, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi üzerine devrildi. Araçta bulunan temizlik işçilerinden T.Ö. hayatını kaybetti, E.K isimli işçi yaralandı. Yaralı işçi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Nallıhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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