Belediyenin iftarına gelen emekli vatandaş: "Maaşım yetseydi evde yerdim"

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde maaşları yetmeyen emekliler ve yaşlılık aylığı alan vatandaşlar, aşevine iftarını açmaya geliyor. İlk defa belediyenin iftar yemeğine geldiğini belirten bir emekli, şöyle konuştu:

"Emekliyim, iftara geldim. Maaşımız nereden yetecek? Kaç kuruş maaş alıyoruz yetecek. Boğazımıza yetiyor mu ki bir şey alabiliyor muyuz ki, yiyebiliyor muyuz ki. İftar yemeğine ilk defa geliyorum. Ne ile yapacağım ramazan alışverişini?"

"HERGÜN GELECEĞİM MECBURUM"

Yaşlılık maaşı alan bir vatandaş ise "65'lik maaşı alıyorum. Doğal gaza veriyorum bin lira. Elektrik parası, su parası bunları ödüyorum. Bakkala ödüyorum. Ramazan alışverişi de yapamadım, ben bu durumda nasıl geçineceğim? Aşevine geldim, her gün de geleceğim, mecburum" dedi.

"ET YÜZÜ GÖRMÜYORUZ Kİ"

Bir başka yaşlılık maaşı alan vatandaş da "İftara geldim, evde yemek yapanım yok. Bekarım, eşim vefat etti. Biz de geldik şimdi aldığımız para beş bin lira 65'lik maaşı. Et yüzü görmüyoruz ki, nasıl alalım? 600-700 lira et. Biz kuru ekmekle simit, simit olmuş 12,5 lira. İki simit ile karnın doymaz bir çay içeceksin 100 lira. Bir ay mecbur geleceğim buraya. Gelmezsem açlıktan gebereceğim" şeklinde konuştu.

"EMEKLİLERİMİZ YÜZDE SEKSENİNİ OLUŞTURUYOR DİYEBİLİRİZ"

İftar yemeğine gelenlerin çoğunu emeklerin oluşturduğunu ifade eden Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar "Kadirlimizde bugün ilk iftar yemeğimizi verdik. Gelen vatandaşlarımızla beraber konuştuk, hasbihal ettik, sohbet ettik. Genelde emekli ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız, bizim beklediğimizden daha fazla bir talep vardı. Fakat biz bunun için hazırlıklarımızı yapmıştık. Bundan sonraki zamanlarda da sayı olarak daha çok artışa geçeceğiz. Yemek sayılarımızı arttıracağız. Emekliler ve 65 yaş üstünün sayısı çok çok fazla. Emeklerimiz yüzde 80'ini oluşturuyor diyebiliriz" ifadelerli kullandı.