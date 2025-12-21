Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Belediyeye ait tesiste kediye şiddet

Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde belediyeye ait bir sosyal tesise giren kediye güvenlik görevlisinin tekme atmasının ardından görevli hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Güncel
  • 21.12.2025 13:12
  • Giriş: 21.12.2025 13:12
  • Güncelleme: 21.12.2025 13:16
Kaynak: DHA
Belediyeye ait tesiste kediye şiddet
Fotoğraf: DHA

Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde belediyeye ait sosyal tesise giren kediye güvenlik görevlisi tekme attı. Olayla ilgili idari soruşturma başlatıldı.

Olay, 19 Aralık’ta Alacakaya ilçesinde belediyeye ait sosyal tesiste meydana geldi. Tesise giren bir kedi, görevli tarafından tekme atılarak dışarı çıkarıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler sonrası belediye tarafından olayla ilgili idari soruşturma başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol