Belediyeye ait tesiste kediye şiddet
Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde belediyeye ait bir sosyal tesise giren kediye güvenlik görevlisinin tekme atmasının ardından görevli hakkında idari soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Olay, 19 Aralık’ta Alacakaya ilçesinde belediyeye ait sosyal tesiste meydana geldi. Tesise giren bir kedi, görevli tarafından tekme atılarak dışarı çıkarıldı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler sonrası belediye tarafından olayla ilgili idari soruşturma başlatıldı.