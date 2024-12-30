Belediyeye ait yere konacaklar

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Datça Belediyesi’nin en önemli gelir kaynakları arasında yer alan ve bölge halkına istihdam sağlayan Knidos Ören Yeri’ndeki restoran ve iskelenin devri için harekete geçti. Bakanlığın bu hamlesinin ardından hem belediyenin gelirlerine el konulacak hem bölge halkı işsiz kalacak.

Belediye, devir için itiraz etse de Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu, Datça Belediyesi’nin itirazını reddetti ve devir için 20 Aralık tarihinde yazı göndererek resmi işlemi başlattı.

DAVA AÇILACAK

Datça Belediyesi ise Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali hakkında dava açıldığını duyurdu. Belediye devir işleminin yerel halkla Knidos Antik Kenti arasındaki bağlantının kopacağını, kültürel bütünlüğe zarar vereceğini ve bölgenin ekonomik dinamiklerinin olumsuz etkileneceğini vurguladı.

Datça Belediyesi’nin Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’na gönderdiği itiraz yazısında restoranın tatile gelenlere hizmet verdiği Ege Denizi ve Akdeniz’deki yat turizmi ile ören yeri arasında bütünlük sağlayan, turizme ve ören yerinin tanıtımına katı ve destek sağladığı belirtildi. Yazıda ayrıca, bölge halkının Knidos’u her zaman sahiplendiği ve koruduğu vurgulanırken, antik kent atmosferinde gün batımı izlemek ve yıllardır orada olan bu restoranda yemek yemenin sıklıkla yapılan sosyalleşme aktivitesi olduğu da ifade edildi.

15 KİŞİ İŞSİZ KALACAK

Öte yandan belediye yetkililerinden edinilen bilgiye göre söz konusu alanın Bakanlığa devredilmesi halinde restoran yıkılacak. Bölgede bulunan iskele ve restoranın 2025 yılı için Datça Belediyesi’ne bütçesine katkısının 20 milyon TL olacağı tahmin edilirken bunun belediyenin gelirlerinde yaklaşık olarak yüzde 10’luk bir kayba yol açacağı, orada çalışan en az 15 kişinin işsiz kalacağı öğrenildi. Datça Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi: “Datçalının yararına olmayan her türlü kararın ve uygulamanın karşısında olduğumuzu ve bu konuda hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.”

CHP Datça İlçe Başkanı Sezai Öz de “Belediyelerimize yönelik artan ekonomik baskıların bir benzeri ile karşı karşıyayız. Knidos Ören Yeri, gelirleri ile belediyemize nefes aldıran önemli bir alandır. Bu girişim, sadece Datça halkının tarihine değil, aynı zamanda geleceğine vurulan bir darbedir. Datça, sadece bir şehir değil, Akdeniz’in mavisi ve Anadolu’nun tarihini buluşturan bir bağdır" dedi.