Belediyeye ‘‘ayrımcılık’’ nedeniyle ceza verildi

Haber Merkezi

TİHEK, sığınmacıların nikah ücreti bedelini 25 kat artıran Afyonkarahisar Belediyesi’ne ayrımcılık yasağını ihlal ettiğine karar vererek para cezası uyguladı. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), 400 lira olan nikah ücretini sığınmacılar için 10 bin liraya çıkaran Afyonkarahisar Belediyesine ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle 204 bin 285 lira idari para cezası verdi.

Kurum kararına göre, 2 Mayıs 2024’te Afyonkarahisar Belediye Meclisinin aldığı kararla, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için 400 lira olan nikah ücreti bedeli, geçici sığınmacılar için 25 kat artırılarak 10 bin liraya çıkarıldı. Bununla ilgili haberlerin basına yansıması üzerine resen inceleme başlatan TİHEK, belediyeden yazılı görüş istedi.

Belediyeden, yıllara göre uygulanan nikah tarifelerini göndermesi de talep edildi. Belediyenin yazılı görüşünde, nikah ücretlerinin artırılması kararının, yabancılar arasından geçici korunanlar için alındığı belirtildi.

Belediyenin sunduğu nikah tarifelerini inceleyen kurum, 2018’den itibaren her yıl nikah ücretlerinde artış olduğunu ancak ücret belirlenirken Türk vatandaşları ile yabancılar arasında herhangi bir ayrıma gidilmediğini tespit etti. Uygulamada ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine hükmeden TİHEK, belediyeye üst sınırdan 204 bin 285 lira idari para cezası verdi.