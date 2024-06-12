Belediyeyi meclislerimizle yöneteceğiz

Haber Merkezi

Yerel seçimlerde CHP’den SOL Parti’ye geçen Hozat Belediyesi’nin durumuna ilişkin Belediye Başkanı Aydın Kaya basın toplantısı düzenledi.

Düşündüklerinden daha büyük bir borçla belediyeyi devraldıklarını belirten Kaya, “Belediyeyi imece usulüyle yürütüyoruz” dedi.

SOL Parti’nin belediyecilik anlayışını ilk günden itibaren hayata geçirdiklerini belirten Kaya, belediyenin gelirinin 2 milyon 700 bin lira olduğunu belirtirken giderlerinin ise 2 milyon 247 lirayı bulduğunu açıkladı. Şu ana kadar açık hava düğün salonu projesini yaptıklarını belirten Kaya, bunun yanı sıra gençlik merkezi ve kadın halkevini hayata geçireceklerini vurguladı.

Kaya şöyle konuştu:

“İhtiyaç fonu isimli bir dayanışma fonu kurmak istiyoruz. Köy köy mahalle mahalle dayanışma komitelerini hayata geçireceğiz. Zor bir bölge ancak başaracağız. Yıllardır taşınmayan gübreleri taşıdık ve ekim alanlarına döktük. Halkın şimdiye kadar çok olumlu tepkileri mevcut. Biz Fatsa’nın devrimci Belediye Başkanı Terzi Fikri’yi kendimize rehber edindik. Kararlarımızı halkla birlikte alacağız. İlk olarak bu doğrultuda ihtiyaçları tespit edip gerekli çözüm önerilerini tartışıyoruz. Örneğin çocuklar için park ve oyun alanları neredeyse yok. Şehir içerisinde arsa kalmamış aksine hepsi satılmış. Birinci önceliğimiz üretim. Bölgede kim üretmek istiyorsa ekibimizle orada altyapıyı hazırlamaya çalışıyoruz. Üretmeyen halklar gelişemez. Hozat halk marketi kurmak istiyoruz. Çevre köylerle koordineli çalışmak istiyoruz” Artık herkes SOL Parti’yi konuşuyor diyen Kaya, bölgenin AKP iktidarı tarafından üvey evlat olarak görüldüğünü söyledi. Kaya konuşmasını şöyle sürdürdü: Belediyeyi ortak akılla yönettiklerini de belirten Kaya, komisyonlarımızda şu ana kadar AKP’lisi de CHP’lisi de TİP’lisi de var. Neden böyle yapıyoruz? Kolektif bir anlayışı demokratik bir yönetim anlayışını hayata geçirmeye çalışıyoruz. Üniversite öğrencilerinin şu an her harcamasını biz karşılamaya çalışıyoruz. Kime sorsak ödenek yok diyor. Kaymakam, Vali hiçbiri olumlu dönüş yapmıyor. Kültür sanat alanlarını da canlandırmak istiyoruz.”

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HALKIN GAZETESİNİN YANINDAYIZ

SOL Parti Hozat Belediye Başkanı Aydın Kaya basın toplantısının ardından BirGün Gazetesi’ni de ziyaret etti.

Kaya BirGün’ü ziyaret etti.

Kaya, "Hozat Belediye Başkanı olarak BirGün Gazetesi’ni ziyaret etmeye geldim. İktidarın susturma, yıldırma politikalarına karşı, halkın haber alma hakkını engelleme girişimlerine karşı halkın gazetesinin yanında olacağız. Gerekli durumlarda da karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunacağımızı her daim dayanışma içerisinde ilişkiler geliştireceğimizi vurgulamak isterim” ifadelerine yer verdi.