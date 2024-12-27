Belediyeyi satmadan yönetemez haldeler

Haber Merkezi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının aralık ayında satışa çıkardığı 730 bin metrekarelik tarım arazisinin ardından, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, 2025 ocak ayında 1 milyon 146 bin 712 metrekarelik tarım arazisini satışa çıkardı.

Anka’ya konuşan Menemen Belediyesi CHP Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Egemen Ege, “AKP belediyeyi satmadan yönetemez halde” dedi. Gazi Mahallesi Muhtarı Kadri Kahya, da “Sat sat nereye kadar satılacak. Biz bu satışlara karşıyız” tepkisini gösterdi.