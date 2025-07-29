Belen’de ormanlık alanda yangın çıktı

Hatay’da ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Belen ilçesi Çakallı mevkiinde meydana geldi. Ormanlık alanda çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevler, Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekiplerinin hızlı müdahalesiyle diğer ağaçlık alanlara yayılmadan kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması ilerleyen saatlerde de devam etti.