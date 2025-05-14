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Belen’de trafik kazası: 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 14.05.2025 09:57
  • Giriş: 14.05.2025 09:57
  • Güncelleme: 14.05.2025 09:57
Kaynak: İHA
Belen’de trafik kazası: 2 yaralı

Hatay’da otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Antakya-İskenderun yolu İssume Mahallesi mevkiinde yaşandı.

M. S. idaresindeki otomobil, kavşaktan dönüş yapan M. S. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 2 aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralı şahıslar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıslar olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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