Belfast'ın 'asi' çocukları geliyor: Kneecap ilk kez Türkiye'de

Kuzey İrlandalı hip-hop üçlüsü Kneecap, Türkiye’deki ilk konserini vermeye hazırlanıyor. İrlandaca rapi dünya sahnesine taşıyan ve Filistin’e verdikleri destekle tanınan grup, son olarak İngiltere hükümetiyle yaşadıkları hukuk savaşıyla gündeme gelmişti.

İrlandaca (Gaeilge) ve İngilizceyi harmanlayarak yerel dili modern bir protesto biçimine dönüştüren grup, “Fenian” isimli albümlerinin turnesi kapsamında ilk kez Türkiye’ye gelecek. 20 Temmuz günü KüçükÇiftlik Park’ta sahne alacak grubun konser biletleri satışa çıktı.

MÜZİK VE İSYAN

Mo Chara, Móglaí Bap ve DJ Próvaí’den oluşan Kneecap, 2017'den beri Belfast sokaklarının sesi konumunda. Grubun en büyük özelliği, İrlandaca dilini modern hip-hop ile birleştirerek sömürgecilik karşıtı ve düzen karşıtı bir anlatı kurması. Kendi hayatlarını anlatan ve Sundance Film Festivali'nde ödül alan biyografik filmleriyle dünya çapında bir fenomene dönüşen ekip, şimdi bu enerjiyi Türkiye’ye taşıyor.

İRLANDA'DAN FİLİSTİN'E

Kneecap denince akla gelen ilk şeylerden biri de her fırsatta açtıkları Filistin bayrakları ve "Özgür Filistin" sloganları. İrlanda’nın kendi sömürge geçmişiyle Filistin arasında sıkı bir bağ kuran grup, konserlerinde elde edilen gelirlerin bir kısmını Filistin’e yardım kuruluşlarına aktarmasıyla biliniyor.

'TERÖR' SUÇLAMASI VE SANSÜR BASKISI

Grubun üyelerinden Mo Chara (Liam O'Hanna), geçtiğimiz dönemde Filistin’e verdikleri açık destek ve İngiltere karşıtı söylemleri nedeniyle ciddi bir hukuk sürecinin öznesi olmuştu. İngiltere hükümetinin (dönemin İş Dünyası Bakanı Kemi Badenoch aracılığıyla), grubun "Birleşik Krallık karşıtı" olduğu gerekçesiyle onlara verilmesi planlanan müzik fonunu engellemesi üzerine Kneecap geri adım atmamıştı. Bu durum, ifade özgürlüğü tartışmalarını alevlendirmiş ve grup, hükümetin bu sansür girişimine karşı açtığı davayla uluslararası kamuoyunda büyük destek görmüştü.

Grubun üzerindeki baskılar sadece mali kısıtlamalarla sınırlı kalmadı; Mo Chara, 2024 yılında Londra’daki bir konser sırasında sahnede yasaklı bir örgütün bayrağının açılması gerekçesiyle Birleşik Krallık’taki "Terör Yasası" kapsamında resmen suçlanmıştı. "Terör örgütüne destek vermek" iddiasıyla başlatılan yargılama süreci, dünya basınında geniş yankı uyandırmış, grup ise bu suçlamayı Filistin’e verdikleri desteği itibarsızlaştırma çabası olarak nitelendirmişti. 2025 yılının Eylül ayında mahkemenin tüm suçlamaları düşürmesiyle sonuçlanan dava sonrası açıklama yapan Mo Chara, bu tür yaftalamaların toplumsal muhalefeti susturmak için bir araç olarak kullanıldığını vurgulamıştı.