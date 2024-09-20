Belgeler ortaya çıktı: Rus birlikleri Ukrayna'nın Kursk saldırısını öngörmüş

Ukrayna ordusunun bölgedeki terk edilmiş Rus mevzilerinden ele geçirdiğini söylediği bir belge önbelleğine göre, Rusya'nın askeri komutanlığı Ukrayna'nın Kursk bölgesine saldıracağını öngörmüş ve birkaç aydır bunu önlemek için planlar yapıyordu.

The Guardian'ın Ukrayna ordusundan elde ettiğini belirttiği belgeler, Rus ordusu yazışmalarının işaretlerini taşıyor. Ukraynalı özel operasyon ekibi, Kursk bölgesindeki binalardan Rusya İçişleri Bakanlığı, FSB ve ordu belgelerinden edindiklerini belirttiği birtakım belgeleri ve fotoğrafları Guardian ile paylaştı.

En eski kayıtların 2023 yılının sonlarına tarihlendiği el yazılarının en yeni belgeleri Ukrayna'nın 6 Ağustos'ta Kursk bölgesine saldırı başlatmasından sadece altı hafta öncesine ait.

Belgeler çoğunlukla Rusya'nın 488. Muhafız Motorize Tüfek Alayı'na bağlı birimlerden, özellikle de 17. Tabur'un ikinci bölüğünden elde edildi.

AYLARCA SÜREN UYARILAR MEVCUT

Ukrayna'nın Kursk'a girmesi Kiev'in batılı ortaklarını şaşırtsa da Rus askeri belgeleri, bölgeye olası bir saldırı ve bir aydan uzun süredir Ukrayna işgali altında olan 5.000 nüfuslu Sudzha kasabasını işgal etme girişimi hakkında aylarca süren uyarılar içeriyor.

EĞİTİMİN ARTIRILMASI EMREDİLMİŞ

4 Ocak tarihli bir kayıtta Ukraynalı silahlı grupların 'devlet sınırına girme potansiyelinden' söz ediliyor ve herhangi bir saldırıyı püskürtmek için eğitimin artırılması emrediliyor. 19 Şubat'ta birlik komutanları Ukrayna'nın “ana Ukrayna ordu birliklerinin zırhlı araçlarla gelmesinden önce dört günlük bir ‘koridor’ oluşturmak için Sumy bölgesinden Rus topraklarına doğru 80 km [50 mil] derinliğe kadar hızlı bir ilerleme” planları konusunda uyarıldı.

EK TATBİKATLAR EMREDİLDİ

Mart ortasında, sınırdaki birliklere savunma hatlarını güçlendirmeleri ve Ukrayna'nın sınır ötesi saldırısına hazırlık olarak “savunmanın düzgün bir şekilde organize edilmesine ilişkin birliklerin ve güçlü noktaların liderliği için ek tatbikatlar düzenlemeleri” emredildi.

ÖNGÖRÜLER GERÇEK OLDU

Haziran ortasında, Ukrayna'nın “Yunakivka-Sudzha yönünde, Sudzha'yı kontrol altına alma hedefiyle” planlarına ilişkin daha spesifik bir uyarı yapıldı ve ağustos ayında bu öngörü gerçekleşti.

Ayrıca Ukrayna'nın bölgedeki Rus ikmal hatlarını kesmek için Seym Nehri üzerindeki bir köprüyü yıkmaya çalışacağı öngörüsü de gerçekleşti. Haziran belgesinde cephede konuşlu Rus birliklerinin 'ortalama sadece %60-70 oranında dolu olduğu ve ağırlıklı olarak zayıf eğitime sahip yedeklerden oluştuğu'ndan şikayet ediliyordu.

“BELGELERİ İMHA EDEMEDEN KAÇTILAR”

Ukrayna 6 Ağustos'ta saldırıya geçtiğinde pek çok Rus askeri mevzilerini terk etti ve bir hafta içinde Ukrayna Sudzha'nın kontrolünü tamamen ele geçirdi. Dosyalara el koyan özel operasyon ekibinin bir üyesi, “Belgelerini bile tahliye etmeden ya da imha etmeden kaçtılar” dedi.

Rus birliklerinin geri çekilişi sırasında Ukrayna güçleri, çoğu askere alınmış ve genellikle savaşa girmesi beklenmeyen yüzlerce Rus askerini esir aldı. Belgelerde yer alan ikinci bölükten bir askerin anne ve babası ağustos ayında gözyaşları içinde bir video yayınlayarak 22 yaşındaki oğulları Vadim Kopylov'un Sudzha yakınlarında esir alındığını belirtmiş ve Rus yetkililere onu takas etmeleri çağrısında bulunmuş.

Belgeler Rusların geçen yılki taktikleri hakkında fikir verirken, bir örnekte Ukraynalı keşif uçaklarını şaşırtmak için sahte siperler ve mevziler oluşturma ihtiyacından bahsediliyor. Bir başka emirde ise “Tankların, zırhlı araçların ve topçu rampalarının maketleri ile asker mankenleri yaratılmalı ve bunlar periyodik olarak hareket ettirilmelidir” deniyor.