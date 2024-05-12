‘Belgem yokken güvenlik oldum’

Lisede özel güvenlik olarak çalışırken en az beş çocuğa karşı “cinsel taciz” suçunu işlediği belirtilen Hakan Kabak skandalı itiraf etti. 12 suç kaydı olan Kabak, belgesi olmadan lisede güvenlik olarak çalıştırıldığını anlattı.

İsmail ARI

Hakan Kabak’ın, lisede özel güvenlik olarak çalıştırılırken beş çocuğu istismara maruz bıraktığı gerekçesiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması yapıldı. Kabak, mahkemede tartışma yaratacak ifadeler kullandı.

46 yaşındaki Kabak, 12 suç kaydı olmasına rağmen İstanbul Avcılar’daki bir lisede özel güvenlik görevlisi olarak işe alındı. Ardından da 15 yaşındaki beş kız çocuğuna karşı cinsel istismar suçlamasıyla hakkında dava açıldı.

“Çocuğa karşı cinsel taciz” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından tutuksuz yargılanan Kabak, davanın 8 Mayıs’ta düzenlenen duruşmasına katıldı. İstismar ve taciz suçlamalarını reddeden Kabak, “Herhangi bir özel güvenlik belgem yok. Danışma adı altında kapıda durup okul yönetiminin talimatı ile öğrencilerin dışarı çıkmalarına engel oluyordum. Bana okul müdürü tarafından verilen, üzerinde ‘özel güvenlik’ yazan yeleği giyiyordum” dedi.

Mahkeme, Kabak’ın tutuklanmasına yönelik talebi reddederken duruşma 19 Eylül’e ertelendi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, olay 2022 yılında yaşandı. O dönem 9’uncu sınıf öğrencisi olan 15 yaşındaki beş kız çocuğu, okul yönetimine verdiği dilekçe ile güvenlik görevlisi Hakan Kabak’ın cinsel istismarına maruz bırakıldıklarını belirtti. Bir kız çocuğu ise istismarın yanında bir de Kabak’ın kendisini okul bahçesinde banka kelepçelediğini ve okuldan ayrılmasına engel olduğunu anlattı.

Kabak’ın çocuklara yönelik, “Fiziğin çok güzel, yarın tayt giy. Hoşuma gittin…” şeklinde mesajlar da attığı ve hatta bir çocuğun fotoğrafını cep telefonuna ekran fotoğrafı yaptığı belirlendi. Kabak’ın cep telefonunda yapılan incelemede de çocuklara ait fotoğraflar bulundu.

14 Şubat 2022’de 1 gün gözaltında tutulan Hakan Kabak, yurtdışına çıkış yasağı ve haftada iki gün imza atması şartıyla serbest bırakıldı. Mahkeme, kısa süre sonra da Kabak hakkındaki adli kontrol kararını kaldırdı.

İLK DURUŞMA İKİ YIL SONRA

Ardından Kabak hakkında her çocuk için ayrı ayrı “çocuğa karşı cinsel taciz” suçundan ve banka kelepçelediği çocuk için de “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan kamu davası açıldı. Davanın duruşması ise olayın üzerinden iki yıl geçtikten sonra, 28 Mart 2024’te yapıldı. Kabak’ın mahkemeye sunulan adli sicil kaydında ise 12 ayrı suç kaydı olduğu bildirildi.

‘30-40 KIZ ÇOCUĞU VAR’

Mağdurlardan birinin avukatı Merve Poyraz Özcan ise daha önce BirGün’e yaptığı açıklamada, “Okulda 30-40 kız çocuğumuz da sanığın istismar fiilinden mustarip ancak ailelerinden çekindikleri için maalesef konuşamıyorlar. Olay tarihi olan 2022’de mağdur çocuklarımız 9’uncu sınıf öğrencisiydi, şu an bu çocuklar 11’inci sınıfta… Durum böyle iken hangi adaletten bahsedebiliriz?” diye konuşmuştu.