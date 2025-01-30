Belgesel Maratonu 27 Mart’ta Enka Sanat’ta

Kültür Sanat Servisi

ENKA Sanat tiyatronun en önemli isimlerinin belgesellerini 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde ücretsiz sunacak. Belgesel Maratonu, Genco Erkal’ın otobiyografik nitelik taşıyan belgeseli Genco ile başlayacak, “Türk Tiyatrosunun Kutup Yıldızı” Yıldız Kenter’in hayat hikâyesini anlatan Caniko ile devam edecek.

Maraton kapsamında izlenebilecek son yapım Anlatmadan Yapamam, tiyatromuzun en önemli yönetmenlerinden Işıl Kasapoğlu’nun tiyatroyla tanıştığı ilk günden bugüne dek dopdolu geçen sanat hayatını ve yer yer özel hayatından kesitleri seyirciyle buluşturacak.

27 Mart Perşembe saat: 17.00 Belgesel Maratonu (17. 00 - 18.30 Genco, 18.45 - 20.45 Caniko, 21.00 - 23.00 Anlatmadan Yapamam)