Belgesel ve aktivizm İFSAK’ta

İrem İLYAS

İFSAK Sinema Birimi 9 Aralık saat 19.30’da İFSAK Nurettin Erkılıç Salonu’nda bir etkinlik gerçekleştiriyor. Etkinlikte belgesel film gösterimin ardından İmre Azem ile belgesel sinemanın aktivizm dönüşümü, video aktivizmi kent ve çevresel faktörlerle tanıklık ilişkisi söyleşisi yapılacak.

10 Ekim 2025 tarihinde sokakta uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren gazeteci, belgeselci, aktivist ve yönetmen Hakan Tosun’un kent mücadelesi, doğa katliamları ve doğal afetler sonrası çektiği iki belgeseli gösterilecek.