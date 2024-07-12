Belgesel yönetmeni Sibel Tekin'e "haksız tutukluluk"tan tazminat ödenecek

45 gün tutuklu kalan belgesel yönetmeni Sibel Tekin’e 25 bin TL tazminat ödenecek.

Belgesel yönetmeni Sibel Tekin'e tutuklu kaldığı süre için tazminat ödenecek. Tekin "Karanlıkta Başlayan Hayat" belgeseli görüntüleri nedeniyle örgüt üyeliği iddiasıyla 45 gün tutuklu kaldıktan sonra beraat etti. Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Tekin, tüm suçlamalardan aklanarak özgürlüğüne kavuştu. Yargılama süreci sonrasında, Tekin ve avukatları Mehtap Sakinci ile Hümeyra Taşkıran, haksız gözaltı ve tututkluluk nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na tazminat başvurusunda bulundu.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'nden (MLSA) Hayri Demir'in haberine göre, başvuruda, Tekin ve ailesinin maruz kaldığı mağduriyetin giderilmesi için 250 bin TL manevi ve 10 bin TL maddi tazminat talep edildi. Ancak, Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi maddi tazminat talebini reddederken, manevi tazminat talebini kısmen kabul ederek 25 bin TL ödenmesine hükmetti.

Tekin'in avukatları, maddi tazminat talebinin reddedilmesi ve manevi tazminatın kısmen kabul edilmesi kararını istinafa taşıyacaklarını açıkladı. Sibel Tekin, belgesel çekimleri sırasında yaşanan bu olaylar nedeniyle büyük bir haksızlık ve mağduriyet yaşadığını belirterek, adalet arayışını sürdüreceklerini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Sibel Tekin, 15 Aralık 2022’de belgesel çalışması için Ankara Tuzluçayır’da yaptığı çekimlerin ardından ihbar gerekçesiyle 16 Aralık’ta ev baskınıyla gözaltına alındı. Tekin, 17 Aralık’ta çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hakkında hazırlanan iddianamede, “örgüt talimatıyla keşif yaptığını” öne sürülen Tekin, davanın 30 Ocak 2023’te görülen ilk duruşmasında tahliye edilmişti.

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın 5 Mart’ta görülen duruşmasında, atılı suçlamanın unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Tekin’in beraatına karar verilmişti.