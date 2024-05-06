Belgeselci Koray Kesik'in gözaltı süresi 3. kez uzatıldı

Haber Merkezi

İzmir’de 2 Mayıs gecesi evine yapılan baskınla gözaltına alınan Belgeselci Koray Kesik'in bugün gözaltındaki üçüncü günü. Kesik'in gözaltı süresi üçüncü defa 24 saatliğine uzatıldı. Gizlilik kararı olan soruşturma dosyasında Kesik'e yöneltilen suçlamalar hakkında bilgi bulunmuyor.

MLSA'nın aktardığına göre Kesik'in savunmanlığını üstlenen MLSA Hukuk Birimi, Kesik'in ifadesinin hala alınmadığını, bugün alınıp alınmayacağının bilinmediğini bildirdi. 24 saatlik avukatla görüş yasağının bitmesinin ardından Avukat Fatih Aydın ile görüşen Kesik'in durumunun iyi olduğu bildirildi. Kesik'in belgesel çalışmalarını içeren dijital materyallerine el kondu. MLSA Hukuk Birimi, gizlilik ve el koyma kararları ile gözaltı kararına İzmir 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz etti.

Belgesel, sözlü tarih, tanıtım filmi ve reklam filmleri alanında çalışan Kesik, 2008 yılından itibaren bağımsız olarak farklı yönetmenlerle belgesel filmlerde görüntü yönetmenliği yapmaya devam ediyor. Kesik, aralarında Bakur belgeselinin de bulunduğu birçok filme görüntü ve sanat yönetmenliği yaptı. Bakur'un yönetmenleri Çayan Demirel ve Ertuğrul Mavioğlu, "terör örgütü propagandası yapmak" gerekçesiyle 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Kesik’in yer aldığı yapımlar içerisinde, “Devrimci Gençlik Köprüsü”, “Geçmiş Mazi Olmadı” gibi belgeseller de bulunuyor.