Belgeselci Koray Kesik yurtdışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı

Dört gündür gözaltında olan Belgeselci Koray Kesik, savcılık ifadesi alınmaksızın tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği tarafından yurtdışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

İzmir’de 2 Mayıs gecesi evine yapılan baskınla gözaltına alınan Belgeselci Koray Kesik, yurtdışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

İzmir'deki evine yapılan polis baskınında 2 Mayıs gecesi gözaltına alınan belgesel sinemacı Koray Kesik'in gözaltı süresi üçüncü defa 24 saatliğine uzatıldı. Gizlilik kararı olan soruşturma dosyasında Kesik'e yöneltilen suçlamalar hakkında bilgi bulunmuyor.

Kesik’in savunmanlığını yapan MLSA avukatlar, gözaltına alınmasının ardından 3 Mayıs’ta hakkında bulunan yakalama, gözaltı kararlarıyla dosyaya getirilen kısıtlılık kararına ve belgesel sinemacının evinde bulunan materyallere el konulmasına itiraz etti.

YURTDIŞI YASAĞI İLE SERBEST BIRAKILDI

Kesik, Savcılık ifadesi alınmaksızın tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından yurtdışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

Belgeselci Koray Kesik yurtdışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı



📌 Dört gündür gözaltında olan belgeselci Koray Kesik, Savcılık ifadesi alınmaksızın tutuklama talebiyle çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından yurtdışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.



📌 Kesik,… https://t.co/GhjEc15YPU pic.twitter.com/t7Le5ZkGUu — MLSA (@mlsaturkey) May 6, 2024

Belgesel, sözlü tarih, tanıtım filmi ve reklam filmleri alanında çalışan Kesik, 2008 yılından itibaren bağımsız olarak farklı yönetmenlerle belgesel filmlerde görüntü yönetmenliği yapmaya devam ediyor. Kesik, aralarında Bakur belgeselinin de bulunduğu birçok filme görüntü ve sanat yönetmenliği yaptı.

Bakur'un yönetmenleri Çayan Demirel ve Ertuğrul Mavioğlu, "terör örgütü propagandası yapmak" gerekçesiyle 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Kesik’in yer aldığı yapımlar içerisinde, “Devrimci Gençlik Köprüsü”, “Geçmiş Mazi Olmadı” gibi belgeseller de bulunuyor.