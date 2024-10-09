Belgesi ortaya çıktı: Köfteci Yusuf ürünlerinde domuz eti tespit edilmiş

Tarım ve Orman Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesi yayımladı. Listenin ardından, Düzce'deki bir yemek firmasının ürünlerinde domuz eti bulunduğunu açıklandı. Bazı ünlü börekçilerin ürünleri de benzer iddialarla gündeme geldi. Bu ürünlerde kanatlı eti ve taşlık karıştırıldığı ortaya çıktı.

T24'ten Cengiz Anıl Bölükbaş'ın haberine göre, son olarak sosyal medyada, ünlü bir köfte zincirinin ürünlerinde domuz eti bulunduğu tartışılmaya başlandı. Çok sayıda gazeteci, bu firmanın Köfteci Yusuf olduğunu ima eden paylaşımlarda bulundu. Ortaya atılan iddiaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerde, Köfteci Yusuf isimli köfte zincirinin iki şubesinden alınan örneklerde domuz eti tespit edildi ancak firmanın adı açıklanmadı.

MAHKEME KARARI ORTAYA ÇIKMADI

Köfteci Yusuf’un, isminin açıklanmaması için bakanlıktan önce harekete geçip konuyu mahkemeye taşıyarak yürütmeyi durdurma kararı aldığı ve firmanın taklit/tağşiş listesinde adının açıklanmasını engellediği ileri sürüldü. Ancak, konuya ilişkin mahkeme kararı ortaya çıkmadı. Firmadan ve bakanlıktan da bu konuda açıklama yapılmadı.

FİRMADAN AÇIKLAMA YOK

Gazete Pencere'den Leyla Aydoğan'ın ulaştığı Köfteci Yusuf'un avukatı Ali Uslu, konu hakkında bilgisi olmadığını, açıklama yapamayacağını ve iddialara cevap veremeyeceğini belirtti.

DOMUZ ETİ TESPİT EDİLDİ

T24’ün ulaştığı belgelere göre, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı denetimlerin ardından Köfteci Yusuf’tan alınan numunelerde domuz eti tespit edildi.

27 Şubat ve 7 Mart tarihlerinde sonuçlanan iki farklı muayene ve analiz raporunda, numune olarak alınan dana eti döneri ve tüketime hazır pişmiş köftede domuz etine rastlandı. Yapılan incelemelerde, tek tırnaklı ya da kanatlı hayvan eti ise tespit edilemedi.

İncelemeler pişmiş köfte eti ve dana eti dönerinden numune alınarak yapıldı. Pişmiş köfte etinden 300 gram, dana eti dönerinden 400 gram numune alındı. Raporlara göre her iki üründe domuz eti tespit edildi.