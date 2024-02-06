Belgesiz avcılığa 3 bin 134 lira ceza

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde belgesiz avcılık yapan bir kişiye cezai işlem uygulandı.

Tekirdağ il Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) tarafından Çorlu ilçesinde ikamet eden ve Sosyal Medya Hesabı üzerinden avcılık yaptığı belirlenen N.Ö. isimli şahsın avcılık belgesi olmadan (vizesiz) avcılık yaptığı tespit edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tekirdağ Ekibince şahıs hakkında 4915 sayılı kanun gereğince 3134 TL idari işlem uygulandı.