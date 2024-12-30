Belgrad Ormanı betona boğulmasın

Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) “şafak operasyonu” ile aldığı Sarıyer’deki Belgrad Ormanı’nda doğa savunucuları ile CHP’liler dün protesto yürüyüşü gerçekleştirdi. Belgrad Ormanı’nın yeniden İBB’ye devredilmesi gerektiğini belirten CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ‘‘Koruma bahanesiyle devredilen alanlar, AK Parti iktidarı tarafından betonlaşmaya teslim edildi. Belgrad Ormanı İstanbullularındır, bu mirası koruyacağız’’ dedi.

İZİN VERMEYECEĞİZ

Ekoloji örgütleri ve CHP’liler dün sabah Belgrad Ormanı’nda protesto yürüyüşü yaptı. Bahçeköy girişinde başlayan yürüyüş, Neşet Suyu Tabiat Parkı’nda sona erdi. Çelik, Belgrad Ormanı’nın İstanbul’un akciğerleri olduğuna dikkat çekerek ‘‘İstanbul’un muhafızları tarafından korunmalıdır. Belgrad Ormanı Büyükşehir Belediyesi’ne yeniden devredilmelidir’’ diye konuştu.

Çelik, özetle şunları söyledi: ‘‘İBB tarafından işletilen bu eşsiz ormanlık alan, İBB‘nin elinden alındı ve şimdi burayı Milli Parklar statüsüne geçirmek istiyorlar. Bu süreçte halkın iradesi ve yerel yönetimlerin söz hakkı hiçe sayılmıştır. Milli Parklar statüsüne alınma girişiminin arkasındaki niyetin bu alanları korumak değil, imara açma riski taşıdığına dair endişeler toplumda derin bir rahatsızlık yaratmaktadır. Belgrad Ormanları için endişeliyiz. Belgrad Ormanı‘nın Muhafaza Ormanı statüsünden, Milli Parklar statüsüne geçirilme çabasından dolayı endişeliyiz. Belgrad Ormanı İstanbul’un akciğerleridir ve İstanbul’un muhafızları tarafından korunmalıdır. Belgrad Ormanı Büyükşehir Belediyesi’ne yeniden devredilmelidir. Doğa bir rant aracı değil, doğa yaşamın kendisidir. Bu mirasa hiç kimsenin dokunmasın izin vermeyeceğiz."

Türkiye Ormancılar Derneği Marmara Şube Başkanı Sezai Kaya da ‘‘Buranın ısrarla milli dönüştürülmesi konusunda ısrarlı girişim var. 5 bin 200 hektarlık Belgrad Ormanı’nın bin 150 hektara yakın alanını milli park ilan etmek istiyorlar” dedi. Kuzey Ormanları Savunması da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: ‘‘Belgrad Ormanı İstanbul’un can suyu, son nefesi iken tekrar ağır bir saldırı altında. ‘Muhafaza Ormanı’ statüsü ‘Milli Park’ statüsüne dönüştürülmeye çalışılıyor. Binlerce yıldır İstanbul’a yaşam kaynağı olmuş bu kadim orman tarihi bir yıkım dalgası ile karşı karşıya. Bugün düzenlenen yürüyüş ve basın açıklamasına katılarak doğanın ve yaşamın daimi savunucuları olacağımızı bir kez daha gösterdik. Belgrad Ormanı hala sayısız canın yuvası ve yaşam kaynağıdır. Yeter artık.’’

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NE OLMUŞTU?

Tarım ve Orman Bakanlığı, 10 yıl önce idaresi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) verilen Belgrad Ormanları’nın sözleşmenin bitmesi ve uzatılmayacağı gerekçesiyle tahliyesini talep etmişti. 23 Aralık pazartesi günü 200 kadar çevik kuvvet polisi Belgrad Ormanı’na giderek işletmesi İBB’ye ait olan tesisin tabelalarını indirmişti.