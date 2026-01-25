Belgrad Ormanı için üçüncü kez eylem: İstanbul'un suyu, nefesi ve sağlığıdır

Kuzey Ormanları Savunması ve İstanbul Barosu üyeleri, Belgrad Ormanı'nda yapılaşma ve betonlaşmaya karşı üçüncü kez eylem yaptı. Ormanın muhafaza ormanı statüsüyle korunması çağrısı yapıldı.

dokuz8haber.net'in aktardığna göre, Kirazlıbend Tabiat Parkı önünde yapılan ortak açıklamada, ormanın bütünlüğünün bozularak parçalara ayrıldığı vurgulandı.

Aktivistler, Bağcılar Belediyesi tarafından işletilen piknik alanındaki çift şeritli yollar ve tesisleşmenin "muhafaza ormanı" ruhuna aykırı olduğunu belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Belgrad Ormanı, İstanbul'un suyu, nefesi ve sağlığıdır. Koruma statüleri fiilen aşındırılıyor, orman her saldırıda biraz daha küçülüyor. Yaban hayatının sürdürülmesi imkansızlaşıyor. Burayı savunmak sadece doğaseverlerin değil, tüm İstanbulluların görevidir."