Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kıyafetleri inceleme altına alındı

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve 4 gün sonra bulunan peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel'in hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Ece Gürel’in, kaybolduğunda üzerinde olan kıyafetleri, incelenmek üzere Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından teslim alındı.

Gürel'in hayati tehlikesinin olmadığı ve vücudunda darp ya da cinsel istismar izine rastlanılmadığı öğrenildi.

DARP İZİNE RASTLANMADI

Gürel'in kaybolduğunda üzerinde olan kıyafetler, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından incelenmek üzere teslim alınarak Gültepe Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Öte yandan, Ece Gürel'in sabah saatlerinde kalbinin durduğu ve hayata döndürüldüğü öğrenilmişti. Yoğun bakım servisinden tedavisi devam eden Gürel'in vücudunda darp izine rastlanılmadığı bilgisine ulaşıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da peyzaj mimarı Ece Gürel, 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek evinden çıkmış ve kaybolmuştu.

Yakınlarının ihbarı üzerine ormanda çok sayıda arama kurtarma ekibinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.

Gürel'in cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarına, 4 Mart'ta Belgrad Ormanı'nda yürütülen arama çalışmaları sırasında ulaşılmıştı.

Ekiplerin 4 gün süren çalışması sonucu Gürel, saat 01.15 itibarıyla sarp ormanlık alanda bulunmuştu.