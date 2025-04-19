Belgrad Ormanı'nda bulunduktan sonra ölmüştü: Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'e yapılan otopside, ölümünün soğuğa maruziyet (hipotermi) ve beraberinde gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği belirlendi.

Adli Tıp Kurumu, 2 Mart'ta Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra gece sarp ormanlık alanda bulunan ve kaldırıldığı Maslak Acıbadem Hastanesi'nde hayatını kaybeden peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel'in otopsi raporunu tamamladı.

Raporda, canlı olarak bulunan ve sevk edildiği hastanede ölen Gürel'e, Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesince radyolojik görüntüleme, ölü muayene ve otopsi işlemi yapıldığı belirtildi.

YABANCI BİR KİŞİYE AİT DNA BULUNMADI

Radyolojik inceleme, ölü muayene ve otopside alınan örneklerin histopatolojik, toksikolojik, biyolojik, entomolojik ve mikrobiyolojik incelemesi neticesinde Gürel'in, travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delilleri bulunmadığı kaydedildi.

Raporda, Ece Gürel'in zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı ve vücudundan alınan örneklerde yabancı bir kişiye ait DNA profiline rastlanmadığı aktarıldı.

ÖLÜM NEDENİ HİPOTERMİ

Gürel'in ölümünün soğuğa maruz kalma (hipotermi) ve gelişen komplikasyonlar (rabdomiyoliz, akut böbrek yetmezliği, dissemine intravasküler koagülasyon) sonucu meydana geldiğinin tespit edildiği belirtilen raporda, şu ifadeler yer aldı:

"Yapılan radyolojik görüntüleme, ölü muayene ve otopsi işlemleri ile otopside alınan örneklerin incelemesinden elde edilen bulgulara göre, Ece Gürel'in ölümünün soğuğa maruziyet (hipotermi) ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana gelmiş olduğu saptanmıştır."

Öte yandan Güler'in ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.