Belgrad Ormanı'nda bulunduktan sonra ölmüştü: Ece Gürel soruşturmasında yeni gelişme

Belgrad Ormanı'nda 2025 yılını mart ayında kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Peyzaj Mimarı Ece Gürel'in ölümünün ardından çalıştığı şirket hakkında yürütülen mobbing soruşturmasında takipsizlik verildiği ortaya çıktı.

SPutnik'te yer alan habere göre, İstanbul'da yürüyüş yapmak için gittiği Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve 4 gün sonra bulunduktan sonra tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden peyzaj mimarı Ece Gürel'in ailesi, genç kadının çalıştığı şirkete mobbingle suçladı.

Ailesi Gürel'in baskı gördüğünü iddia ederken soruşturmada sonucunda Gürel'e karşı hakaret, tehdit, taciz gibi bir suç eylemi gerçekleştirildiğine dair bir bulgunun olmadığı belirterek takipsizlik kararı verildi.

ECE GÜREL'İN ÖLÜMÜ

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden geçtiğimiz yıl 2 Mart Pazar günü gezmek için Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Gürel kaybolmuş, yakınlarının ihbarı üzerine ormanda çok sayıda arama kurtarma ekibinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.

Gürel'in cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarına, 4 Mart'ta Belgrad Ormanı'nda yürütülen arama çalışmaları sırasında ulaşılmıştı.

Ekiplerin 4 gün süren çalışması sonucu 6 Mart'ta saat 01.15'te sarp ormanlık alanda bulunan Gürel, Maslak Acıbadem Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmış, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Gürel'in cenazesi, Bağcılar'daki Güneşli Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından, Kocasinan Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Güler'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatılmış, bu kapsamda annesi, babası, eşi ve arkadaşının "bilgi sahibi" olarak ifadesine başvurulmuştu.

Güler'e eğitim verdiğine yönelik bir sosyal medya kanalında açıklamalarda bulunan Hale Ö. hakkında da Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "nitelikli dolandırıcılık" ile "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından gözaltına alınan Hale Ö, "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Adli Tıp Kurumu, 36 yaşındaki Ece Gürel'in otopsi raporunu tamamlamıştı. Raporda, canlı olarak bulunan ve sevk edildiği hastanede ölen Gürel'e, Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesince radyolojik görüntüleme, ölü muayene ve otopsi işlemi yapıldığı belirtilmişti.

YABANCI BİR KİŞİYE AİT DNA BULUNMADI

Radyolojik inceleme, ölü muayene ve otopside alınan örneklerin histopatolojik, toksikolojik, biyolojik, entomolojik ve mikrobiyolojik incelemesi neticesinde Gürel'in, travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delilleri bulunmadığı kaydedilmişti.

Raporda, Ece Gürel'in zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı ve vücudundan alınan örneklerde yabancı bir kişiye ait DNA profiline rastlanmadığı aktarılmıştı.

ÖLÜM NEDENİ HİPOTERMİ

Gürel'in ölümünün soğuğa maruz kalma (hipotermi) ve gelişen komplikasyonlar (rabdomiyoliz, akut böbrek yetmezliği, dissemine intravasküler koagülasyon) sonucu meydana geldiğinin tespit edildiği belirtilen raporda, şu ifadeler yer almıştı:

"Yapılan radyolojik görüntüleme, ölü muayene ve otopsi işlemleri ile otopside alınan örneklerin incelemesinden elde edilen bulgulara göre, Ece Gürel'in ölümünün soğuğa maruziyet (hipotermi) ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana gelmiş olduğu saptanmıştır."