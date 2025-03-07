Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Ece Gürel yaşamını yitirdi

İstanbul Belgrad Ormanı'nda 4 gün sonra sağ olarak bulunan mimar Ece Gürel hastanede hayatını kaybetti.

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Ece Gürel'in (36) yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine polis, AFAD, UMKE, AKUT ve çok sayıda ilçe belediyesine bağlı arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla arama başlatılmış, İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) dalgıçları da Valide Sultan Bendi'nde dalış yapıp, çalışma gerçekleştirmişti.

HASTANEDE KALBİ DURMUŞTU

Gürel'e ait olduğu belirlenen cep telefonu ve bazı kişisel eşyaları Belgrad Ormanı'nda yapılan çalışmalarda bulunmuş, kaybolan kadının evinden çıktığı anlara ait görüntüler ile ormanlık alana gitmek için bindiği İETT otobüsünden ormanın girişinde indiği anlar araç içi kameralara yansımıştı.

Arama çalışmaları 4. gününde sonuç vermişti ve 6 Mart Çarşamba gecesi saat 01.15'te Belgrad Ormanı'nda dere kenarında uyur halde bulunmuştu.

Hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ece Gürel'in kalbi durmuş ve doktorların müdahalesiyle Gürel yeniden yaşama döndürülmüştü.