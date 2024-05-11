Belgrad’da Haydarpaşa sergisi düzenlendi

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da Haydarpaşa sergisi düzenlendi. 8 Mayıs’ta başlayan sergi bugün sona erdi.

HABER MERKEZİ



Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da Haydarpaşa sergisi düzenlendi.

Haydarpaşa Dayanışması aktivistlerinin Haydarpaşa eylem ve gar fotoğraflarından oluşan fotoğraf sergisi, Belgrad’daki KC GRAD Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Serginin açılışına Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Genel Sekreteri Murat Oral ve BTS İstanbul 1 Nolu Şube İşyeri Temsilcisi Tugay Kartal katıldı.

Belgrad basının da ilgisinin yoğun olduğu serginin açılışın konuşan Oral, “Haydarpaşa halkımızda koparılmak isteniyor ve biz buna karşı çıkıyoruz. Haydarpaşa gardır ve gar kalmalıdır. İnatla, ısrarla Haydarpaşa’ya sahip çıkacağız” dedi.