Belgrad’da toplu taşıma ücretsiz oldu

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da toplu taşıma, 1 Ocak'tan itibaren ücretsiz hale geldi.

Belgrad Belediye Başkanı Aleksandar Sapic tarafından 30 Aralık 2024 tarihinde kabul edilen ve aynı gün resmi gazetede yayınlanan kararla birlikte halk ve ziyaretçiler, 1 Ocak itibarıyla kentin toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanmaya başladı.

Karar, şehrin ulaşım sistemini modernize etme stratejisinin bir parçası olarak açıklandı.

Belediye Başkanı Sapic, yeni uygulamanın şehre maliyetini kesin olarak bilmediklerini, ancak şimdiye kadar toplu taşımanın sübvansiyonu için yıllık 250 milyon euro ayrıldığını ve yeni uygulamayla buna birkaç on milyon euro daha ilave edilmesini beklediklerini söyledi.

Yaklaşık 1,7 milyon nüfuslu Belgrad, 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle Avrupa’da toplu taşımanın ücretsiz ve nüfusu 500 binin üstündeki tek şehir oldu.