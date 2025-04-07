Belgrad’daki öğrencilerden Türkiye’deki öğrencilerle dayanışma: "Gösterdiğiniz cesaret ve kararlılık ilham veriyor"

Belgrad’daki üniversite öğrencileri, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından protesto düzenleyen ve boykot örgütleyen Türkiye’deki üniversite öğrencilerine dayanışma mesajı gönderdi.

Dayanışma mesajında “Aramızdaki sınırlar ne olursa olsun, hukukun üstünlüğüne dayalı bir dünya ve herkesin sesinin eşit şekilde duyulabildiği bir gelecek yaratma hedefini paylaşıyoruz” denildi.

Belgrad’daki öğrencilerin dayanışma mesajının tamamı şu şekilde:

“Sevgili Türkiye’deki öğrenciler, sizinle dayanışma içindeyiz ve haklarınız, daha iyi bir gelecek ve adalet ile özgürlük ilkeleri için verdiğiniz mücadelede sizi destekliyoruz. Sırbistan’daki öğrenciler olarak, sesimizi yükseltmenin, değişim talep etmenin ve karşı karşıya olduğumuz zorlukları aşmak için omuz omuza durmanın ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyoruz.

Gösterdiğiniz cesaret ve kararlılık bizlere ilham veriyor ve öğrenci hareketlerinin toplumdaki büyük değişimlerin en önemli itici gücü olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Aramızdaki sınırlar ne olursa olsun, hukukun üstünlüğüne dayalı bir dünya ve herkesin sesinin eşit şekilde duyulabildiği bir gelecek yaratma hedefini paylaşıyoruz. Çünkü daha iyi bir geleceğin temeli budur. Güçlü kalın ve yalnız olmadığınızı bilin—taleplerinizin gerçekleşmesi için sizlere cesaret, güç ve azim diliyoruz!”

SIRBİSTAN’DAKİ ÖĞRENCİ EYLEMLERİ

Novi Sad'daki tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

Olay sonrası İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic ile İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic istifa etmişti.

Savcılık soruşturması sonrası aralarında Bakan Vesic'in de bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Sırbistan'daki eylemler / Fotoğraf: AA

Tren istasyonunda 2021'de yapılan onarım çalışmalarında ihmal şüphesi dile getirilirken, polisin olaya ilişkin çok sayıda kişiyi sorguladığı belirtilmişti.

Kazayla ilgili gösteri düzenleyen öğrenciler tepkilerini derslere katılmayarak da gösterirken, bu durum kısa sürede ülke genelindeki çok sayıda eğitim kurumuna yayılmıştı.

Ayrıca öğrenciler ülke genelinde büyük gösteriler düzenlemişti.