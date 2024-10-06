"Belirsizliğe itildik"

HABER MERKEZİ

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) her defasında kulaklarını tıkadığı ataması yapılmayan öğretmenler, dün Ankara’da bulunan Ulus Meydanı’nda bir araya geldi.

Öğretmenler 10 Ağustos’ta sona eren ancak yaklaşık 3 aydır açıklanmayan mülakat sonuçlarını protesto etti.

Sonuçların açıklamasına ilişkin ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarında “yüzde 50 KPSS, yüzde 50 mülakat” düzenlemesinin iptali istemiyle Danıştay’a açılan davayı öne sürdü. Ancak 12 Eylül’de Danıştay yürütmenin durdurulması talebini reddederken öğretmenler bugün Bakanlık sessizliğini protesto etti.

‘TESADÜFİ HATALAR’

Yapılan açıklamada atama bekleyen 572 bin öğretmen olduğuna dikkat çekildi. Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde mülakatın kaldırılacağına dair verilen sözlerin tutulmadığı vurgulanan açıklamada, atama takviminin geç açıklanmasına, mülakat sonuçlarının duyurulmamasına tepki gösterildi.

“Her türlü istismara açık olan mülakat meselesi çözümlenmemiş ve bu belirsizlik atama bekleyen öğretmenleri buhrana sürüklemiştir” denilen açıklamada, “19 Eylül’de ‘yanlışlıkla’ açılan sistem üzerinden 11 bin kişinin sonuçlarını görmesi mülakatlardaki liyakatsizliği açığa çıkardı. Komisyon üyelerinin çok farklı uygulamalar yaptığı ortaya çıkmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, “45 dakikalık süreye karşın 5-10 dakikada bitirilen mülakatların olması, sorulmaması gereken sıralama, memleket, kontenjan sayılarının komisyon tarafından sorulması, ön hazırlık süresine riayet edilmemesi gibi ‘tesadüfi hataların’ ortaya çıkmasına neden olmuştur. Geleceğimiz eğitime, eğitim ise öğretmenlere dayalıdır.”

***

MÜCADELE GÜNÜMÜZ

Eğitim meslek örgütleri 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü kapsamında açıklama yaptı.

Açıklamaların bir kısmı şu şekilde:

Eğitim Sen: Bu gün, sadece ‘kutlanan’ bir gün değil, mücadele günüdür. Mesleği değersizleştiren, bizleri kariyer basamakları üzerinden bölen ve halkın değil hükümetin öğretmeni yapmayı hedefleyen Öğretmenlik Mesleği Kanunu’na karşı uzun süredir mücadele ediyoruz.

Veli-der: Gelecek kuşaklara daha güzel ve yaşanılır bir ülke bırakmak, dindar ve kindar değil, laik, bilimsel anlayışla nesiller yetiştirmek için yaşamını buna adamış ve yaşamını yitirmiş tüm öğretmenleri anıyoruz.

Eğitim-İş: Eğitim, siyasi çıkarlarla, laiklikten uzaklaştırılan politikalarla yürütülüyor. Bu şartlar altında, öğretmenlerimizin sorunlarını yüksek sesle dile getirmek kaçınılmazdır.