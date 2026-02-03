"Belki şurada tatlı ağaçlar vardır": Bob Ross’un üç tablosu açık artırmada rekor fiyata satıldı

27 Ocak 2026’da Bonhams müzayede evinde düzenlenen “Americana: Crafting a Nation” başlıklı açık artırmada, Türkiye'de TRT ekranlarında yayınlanan "Resim Sevinci" programıyla tanınan ikonik ressam Bob Ross’un üç tablosu toplamda 1 milyon doları aşan fiyata satıldı.

Change of Seasons, Babbling Brook ve Valley View adlı eserler, beklenenin çok üzerinde fiyatlarla alıcı buldu.

TAHMİNLERİN ÇOK ÜZERİNDE

Müzayedede öne çıkan eser Change of Seasons (1990), önceden 60 bin dolar civarında tahmin edilen fiyatının 13 katından fazla, 787 bin 900 dolara satıldı.

Babbling Brook yaklaşık 279 bin 900 dolar, Valley View ise 203 bin 700 dolar ile tahminleri aşan fiyatlara ulaşan diğer eserler oldu.

GELİR KAMU YAYINCILIĞINA AKTARILACAK

Satıştan elde edilen gelir, Amerikan Kamu Televizyonu (American Public Television - APT) üzerinden ABD’deki kamu televizyon istasyonlarının finansmanına bağışlanacak. Bu satış, 2025’te federal fon kesintilerinin ardından kamu yayıncılığını destekleme amacıyla düzenlenen müzayedelerin bir parçası olarak yapıldı.

Bob Ross Inc. Başkanı, Ross’un eserlerinin hala geniş ilgi gördüğünü ve sanatçının mirasının yeni kuşaklara ilham vermeye devam ettiğini belirtirken, satışın kamu televizyonlarına “anlamlı katkı sağlayacağını” söyledi.

ROSS’UN MİRASI VE POPÜLERLİĞİ

Bob Ross, 1983-1994 yılları arasında yayınlanan The Joy of Painting (Türkçe'de Resim Sevinci ismiyle, TRT ekranlarında yayınlandı) adlı televizyon programı ile geniş kitlelerce tanındı.

Televizyondaki sakin anlatımı ve manzara resimleriyle kültürel bir ikon haline gelen Ross, ölümünden yıllar sonra da eserleriyle sanat piyasasında yüksek talep görmeye devam ediyor.

Bu satış, Ross’un açık artırmada satılan eserlerinin yeni bir halka oluşturduğu ve tahmin fiyatlarının çok üzerine çıktığı ikinci büyük etkinlik oldu. 2025’in sonlarında Bonhams’in Los Angeles ve diğer satışlarında da eserler tahminlerin çok üstünde fiyatlara ulaşmıştı.