Bellek: Kolektif hafızanın görsel manifestosu

Sercan SİNECAN

Buket Yaşlı Bakım Merkezi’nde Sanat Çalıştayı ‘Bellek: Kuşakların Diyaloğu’ Başlıyor. Güler Altındağ’ın sanat koordinatörlüğünü üstlendiği “Bellek: Kuşakların Diyaloğu” projesi, toplumsal bellek ile sanatsal üretim pratiklerinin kesişiminde yer alan disiplinlerarası bir yaklaşımla, Buket Yaşlı Bakım Merkezi ve Buket Art Gallery iş birliğiyle hayata geçiriliyor.

3 Mart-28 Mart arasında gerçekleştirilecek olan proje, kuşaklar arası diyaloğu sanatsal üretim süreçleriyle birleştirerek, kolektif hafızanın görsel bir manifestosunu ortaya koymayı amaçlıyor. Sekiz profesyonel sanatçının Buket Yaşlı Bakım Merkezi sakinleriyle birebir eşleştirildiği bu çalışmada, bireysel ve toplumsal belleğin kesişim noktaları plastik sanatlar aracılığıyla inceleniyor. Her bir resim, iki farklı kuşağın duygularını, anılarını ve hayallerini yansıtan özgün birer sanat eseri olarak şekillenecek.

Projenin disiplinlerarası yaklaşımı kapsamında, süreç bir yazarın gözlemsel metinleriyle belgelenecek ve bir fotoğraf sanatçısının kareleriyle ölümsüzleştirilecek. Ortaya çıkan eserler, 16 Nisan 2025’te Buket Art Gallery’de sergilenecek.