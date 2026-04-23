"Bellek: Kuşakların Diyaloğu" Vefa Lisesi'nde

Vefa Lisesi, küratör Güler Altındağ öncülüğünde hayata geçirilen “Bellek: Kuşakların Diyaloğu” başlıklı projenin ikinci edisyonuna 30 Nisan - 22 Mayıs 2026 tarihleri arasında ev sahipliği yapıyor.

"Bellek: Kuşakların Diyaloğu" başlıklı proje, aidiyet ve vefa duygusu etrafında şekillenen bir karşılaşma alanı kurarak sanatçıları, genç nesli ve bu neslin ebeveynini kuşaklar arası diyalog ve ortak üretime dayalı bir süreçte resim sanatı aracılığıyla bir araya getiriyor.

Bu bağlamda, on sanatçı ile on dört yaşında on çocuk ve ebeveyninden birinin eşleştirilmesi ile oluşturulan her üç kişilik grup, atölye çalışmalarında planlı bir şekilde bir araya geliyor. Bu süreç; sanatçı, çocuk ve ebeveynin birlikte kurduğu diyalog ve ortak üretimle gerçekleşen bir atölye çalışmasından oluşuyor.

Toplumsal belleğin, yalnızca geçmişin bireysel birikimi değil, kuşaklar arasında yeniden kurulan bir ilişki olduğunu varsayan "Bellek: Kuşakların Diyaloğu" başlıklı proje hem bireysel hem de toplumsal hafızayı ele alıyor.

Proje, genç nesillerin sanatçılarla diyalog kurarak ifade becerilerini geliştirmelerini, sanat aracılığıyla ebeveyniyle yaratıcı bir bağ oluşturmalarını ve çağdaş sanat pratiklerini deneyimleyerek kendilerine özgü bir alan yaratmalarını hedefliyor.

Projenin üretim sürecinde ortaya çıkan yapıtlar, 15 -25 Haziran tarihleri arasında Develik Salon’unda düzenlenecek bir sergiyle sanatseverle buluşacak.