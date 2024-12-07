Beltur işçileri yaşanacak ücret istiyor

Emek Servisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Beltur A.Ş.’de çalışan işçiler, insanca yaşanacak ücretler için eylem yaptı. İşçiler, örgütlü oldukları DİSK’e bağlı Dev Turizm-İş Sendikası ile İBB binasının karşısına pankart astı.

Saraçhane’de bulunan binanın karşısında yer alan tarihi Bozdoğan Kemeri’ne asılan pankart ile işçiler belediyeye "Beltur işçisi tükendi! Ülkedeki milyonlar gibi" diye seslendi. Beltur işçileri, İBB iştirak şirketleri içindeki en düşük maaşlara karşı yaptıkları eylemde, acil zam talep etti.