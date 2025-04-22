Beluk Apartmanı davası ertelendi: Mahkemeden tutuklama talebine ret

Adana'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 10 kişinin hayatını kaybettiği Beluk Apartmanı A Blok'a ilişkin davanın yedinci duruşması görüldü. Duruşmada, binada eşini ve çocuklarını kaybeden Oğuz Soyubey, ev hapsi verilen inşaat mühendisi sanık Abdullah Yeldan'ın "ev hapsini" ihlal ettiğini belirterek tutuklanmasını talep etti. Mahkeme, talebi reddederek davayı erteledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adana'nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan Beluk Apartmanı'nın sadece A bloku yıkıldı. Enkaza dönen bina 10 kişiye mezar oldu. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı binanın inşaat mühendisi Abdullah Yeldan hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açtı.

Beluk Apartmanı'nın yedinci duruşması Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Depremde yakınlarını kaybedenlerin aileleri, taraf avukatları, duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmayı CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ile Çağdaş Hukukçular Derneği Adana Şubesi, Emek Partisi, Büro-İş Adana Temsilciği ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu yöneticileri de takip etti.

DURUŞMA 18 EYLÜL'E ERTELENDİ

Edinilen bilgiye göre, beklenen bilirkişi raporu dosyaya sunulmadı. Duruşmada, binada eşini ve çocuklarını kaybeden Oğuz Soyubey, elektronik kelepçe takılarak "ev hapsi" verilen sanık Yeldan'ın adli kontrol hükümlerini ihlal ettiğini belirterek, tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Yeldan'ın tutuklanması talebini reddederek, davayı 18 Eylül'e erteledi.

"BİR SONRAKİ NESLİ KURTARMAK HEPİMİZİN ELİNDE"

CHP Adana Müzeyyen Şevkin, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, davanın 15 dakika sürdüğünü, "bir cezasızlık politikası" yaşandığını belirtti ve "Depremi unutturmayacağız" dedi.

Eşini ve çocuklarını kaybeden müdahil Oğuz Soyubey ise "Hala bilirkişi raporu gelmedi, tutuklanmalar yapılmadı, kamu görevlilerine ilişkin iddianameler hazırlanmadı. 'Biz artık yeter' diyoruz. Bizden giden gitti, bir sonraki nesli kurtarmak hepimizin elinde" diye konuştu.