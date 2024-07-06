Ben Affleck ve Matt Damon'ın yeni filmi Netflix'te yayınlanacak

Ben Affleck ve Matt Damon, polisiye gerilim filmi "RIP"te birlikte rol alacak. Joe Carnahan'ın yöneteceği film, Netflix'te izleyiciyle buluşacak.

Ben Affleck ve Matt Damon'ın yeni polisiye gerilim filmi "RIP", Netflix'te izleyicilerle buluşacak. Şirket, Joe Carnahan'ın yazıp yönettiği "RIP"in haklarını aldı.

Beyazperde'nin Deadline'dan aktardığına göre, Damon ve Affleck'in Artists Equity adlı yapım şirketinin yapımcılığını üstleneceği polisiye gerilim filminin konu ayrıntıları şimdilik gizli tutuluyor.

Affleck ve Damon ikilisi ilk olarak 1997'de "Good Will Hunting" filmi ile aynı projede yer almıştı.

İkili, Ridley Scott'ın 2021 yapımı filmi "The Last Duel"da Jodie Comer ve Adam Driver'la birlikte rol aldı ve Affleck'in yönettiği 2023 yapımı "Air" filmi için yeniden bir araya geldi.