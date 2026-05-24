Ben Böhmer 4 Temmuz'da İstanbul'da sahne alacak

Canlı performanslarıyla son yıllarda melodik elektronik müziğin en öne çıkan isimlerinden Ben Böhmer, İstanbul yazına damga vuracak özel bir açık hava performansı için KüçükÇiftlik Park’a konuk oluyor! 4 Temmuz 2026 Cumartesi akşamı gerçekleşecek konserde dünyaca ünlü Böhmer’e, canlı vokalleri ve tarzıyla uluslararası sahnenin en saygın canlı performans sanatçılarından Jan Blomqvist eşlik edecek. Generic Music ve URU işbirliğiyle düzenlenen The Moment Presents: Ben Böhmer etkinliği için biletler satışta.

Melodik elektronik müziğin son yıllardaki en güçlü live performans isimlerinden biri olarak öne çıkan Ben Böhmer, duygusal katmanlarla örülü prodüksiyonları, sinematik atmosferi ve derin melodik anlatımıyla dünya çapında sadık bir dinleyici kitlesi yarattı. Organik dokuları elektronik müzikle buluşturan sanatçı, festival sahnelerinden ikonik açık hava performanslarına uzanan live setleriyle modern elektronik müziğin en karakteristik isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.

KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek gecede Ben Böhmer’e, canlı vokalleri, duygusal derinliği ve elektronik müziği indie estetiğiyle buluşturan performanslarıyla uluslararası sahnenin en saygın live sanatçılarından Jan Blomqvist eşlik edecek.

Sahne tasarımı, görsel dünya ve müzikal akışın birlikte kurgulandığı The Moment Presents: Ben Böhmer etkinliği, İstanbul yazının en dikkat çekici açık hava deneyimlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Tüm line-up ve detayların çok yakında açıklanacak.